Koruk ekşisi tarifi: Kansere kalkan oluyor! Koruk suyu hangi yemeklerde kullanılır? En güzel üzüm seçildi

Evde Koruk Ekşisi Nasıl Yapılır?

Alaşehir'in "En Güzel Üzüm"ü seçilirken koruk ekşisi tarifi faydalarıyla dikkat çekiyor.

Evde Koruk Ekşisi Nasıl Yapılır?

Hazırlama Pişirme Servis

25 dakika 35 dakika 1 Orta Boy Kavanoz

Malzemeler :

1 kilo koruk

1 çay kaşığı silme tuz

Hazırlanışı :

Koruk genellikle olgunlaşmamış üzüm meyvesi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda doğada yabani olarak yetişen, deli asma olarak da bilinen bir meyvedir. Genellikle küçük taneli ve koyu yeşil renklidir. Tadı oldukça ekşidir. Aşılandıktan sonra meyvesi üzüme dönüşür ve tatlanır.

Koruk ekşisi yaparken, henüz olgunlaşmamış üzümlerden en küçük taneli ve en koyu yeşil olanlarını tercih edin. Çünkü küçük taneli ham üzümler genellikle çekirdeksiz ve daha ekşi olur.

Koruk ekşisi yapımı için; 1 kilo koruk toplayın. Korukları dallarından tek tek ayırıp, bir kaba alın. Ardından bolca su içinde yıkayıp, süzün. Daha sonra temizlediğiniz korukları rondo içine koyun.

Korukları 1-2 dakika kadar rondodan geçirin. Bu esnada korukları rondodan geçirirken çekirdeklerin parçalanmamasına dikkat edin. Eğer parçalanırsa koruk ekşinizin acımsı bir tadı olur.

Rondodan geçirdiğiniz korukları olabildiğince ince bir süzgeç üzerine alın. Eliniz ile ovuşturarak, suyunu süzün.

Daha sonra süzgeçte kalan koruk posasını temiz bir tülbent içine koyun. Tülbendi iyice sıkıp, posada kalan koruk suyunun çıkmasını sağlayın. Elde ettiğiniz bu su saf koruk suyudur. Hafif bulanık ve oldukça ekşi bir lezzettedir. Bu suyu direk ya da üzerine su ve şeker ekleyerek de tüketebilirsiniz. Fakat bu hali ile buzdolabında uzun süre saklamak mümkün değildir.

Hazırladığınız koruk suyunu derin bir tencere içine dökün. Ardından kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan bir süre sonra koruk suyunun üzerinde köpükler oluşacaktır. Bu köpükleri kaşık yardımı ile alıp, atın.

Daha sonra tencereye 1 çay kaşığı silme tuz ekleyip, karıştırın. Tuz suyun hem daha berrak olmasını hem de daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

Kısık ateş üzerinde istediğiniz kıvama gelene kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar kaynatın. Ne kadar uzun kaynatırsanız sosunuz o kadar yoğun ve kıvamlı olacaktır.

İstenilen kıvama gelen koruk ekşisini henüz sıcak iken kavanoza koyup, kapağını sıkıca kapatın. Hemen ardından kavanozu ters çevirip, vakumlanmasını sağlayın. Bu şekilde iyice soğuyana kadar bekletin.

Hazırladığınız koruk ekşisini serin ve güneş almayan bir yerde 1 sene boyunca saklayabilirsiniz. Limonu ve nar ekşisini kullandığınız yerlerde koruk ekşisini kullanabilirsiniz.

Koruk Ekşisi Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Koruk suyunu çıkartırken katı meyve sıkacağı ya da blender kullanırsanız, korukların çekirdekleri de ezileceği için elde edeceğiniz su acımtırak olur. Bu yüzden çekirdeklerini parçalamamaya dikkat ediniz. Mutfak robotu ve rondoda korukları çektiğinizde çekirdekleri parçalanmadan, bütün halde kalır ve koruk suyuna açılık vermez.

Koruk suyunuzu kaynatma esnasında üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alıp, atın. Aynı zamanda koruk suyunuza biraz tuz eklemeniz, suyun hem daha berrak olmasını hem de daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

Koruk Ekşisi Nerelerde Kullanılır?

Hazırladığınız koruk ekşisini ekşili olarak sevdiğiniz bütün yemeklerde aynı zamanda çorbalarda, salatalarınızda ve turşularınızda rahatça kullanabilirsiniz. Yani kısacası limonu ve nar ekşisini kullandığınız yerlerde koruk ekşisini de kullanabilirsiniz.

Koruk Ekşisi Kaç Dakikada Hazırlanır? Kaç Kişiliktir?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 60 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 25 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 1 orta boy kavanoz koruk ekşisi içindir.

Afiyet Olsun.

Her gün 1 avuç yiyince kansere kalkan oluyor!

Eski çağlardan beri çoğunlukla yemeklerden önce tüketilen koruk suyu sindirimin rahatlamasına ve hazımsızlık sorununun giderilmesine destek olur. Bunun yanı sıra bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorunun giderilmesinde de yardımcıdır.

Antosiyaninler ve protonosiyanidinler, kanserleri hücrelerin büyümesini yavaşlatır. Kırmızı üzüm iyi bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anti-inflamatuar gücü sayesinde kemoterapinin etkilerini azaltır.Üzüm kabuğu güçlü bir antioksidan olan resveratrolün önemli bir kaynağını oluşturuyor. Laboratuvar çalışmaları özellikle kırmızı üzümde bulunan fenolik bileşikler ile resvoratrolün kansere karşı koruyucu olduğunu gösteriyor

Koruk suyu nerelerde kullanılır?

Koruk Suyu Nerelerde Kullanılır? Sade koruk suyu, ekşi tadı nedeniyle salata ve mezelerde limon suyu yerine kullanılabilir. Ayrıca pırasa, yaprak sarma ve taze fasulye gibi zeytinyağlılarda da ekşilik vermesi için koruk suyu kullanabilirsiniz.

Koruk suyu Zararları

Koruk suyunun bilinen bir zararı veya yan etkisi bulunmamaktadır.

Koruk suyu hangi yemeklerde kullanılır?

Sade koruk suyu, ekşi tadı nedeniyle salata ve mezelerde limon suyu yerine kullanılabilir. Ayrıca pırasa, yaprak sarma ve taze fasulye gibi zeytinyağlılarda da ekşilik vermesi için koruk suyu kullanabilirsiniz.

Alaşehir'in "En Güzel Üzüm"ü seçildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Üzüm" yarışmasına 57 üretici katıldı. Yarışmada birinci seçilen üretici altınla ödüllendirildi

AA'nın haberine göre, jüri tarafından üzümlerin salkım yapısı, tadı, rengine bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda üzüm üreticisi Necati Kaya birinci, Songül Akduman ikinci, Yusuf Sarıkaya da üçüncü seçilerek altınla ödüllendirildi.

Koruk suyu içecek!

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır.

Öte yandan 6'ncısı yapılan kelter yarışmasında da 20 üretici, 500 metrelik parkurda yarıştı. Toplam 50 kilogram üzüm bulunan iki kelteri taşıyarak yarışmayı bitirenlere altın verildi.