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Korsesinde 1 kilo esrarla yakalanan kişi tutuklandı

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, beline sardığı korsede 1 kilo 154 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alınan yolcu tutuklandı.

12 Mart 2019 Salı 18:42
Korsesinde 1 kilo esrarla yakalanan kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Muğla-Denizli yolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada yolculardan İ.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis İ.K.'nin üstünü aradı. Aramada beline sarılı korsede, iki ayrı paket içinde toplam 1 kilo 154 esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:42
  1. Muğla
  2. Denizli
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. esrar
  5. tutuklama

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