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Aktüel

Koronayı yenen genç hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Korona virüs hastalığına yakalanan genç hemşire, koronayı yenerek meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:27:03 -
Koronayı yenen genç hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Korona virüs hastalığına yakalanan genç hemşire, koronayı yenerek meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.


Kastamonu Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alınan 43 yaşındaki Nilay Topçu isimli hemşire, yapılan tedavi sonucunda durumunun negatife dönmesiyle birlikte taburcu edildi. Yoğun bakım çalışanları arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu olan Hemşire Nilay Topçu, taburcu olduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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