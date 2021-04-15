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Siyaset Koronaya yakalanan Muharrem İnce hastaneye mi kaldırıldı? Muharrem İnce neden hastaneye kaldırıldı?
Siyaset

Koronaya yakalanan Muharrem İnce hastaneye mi kaldırıldı? Muharrem İnce neden hastaneye kaldırıldı?

Son dakika: Muharrem İnce’nin sağlık durumu nasıl? CHP’den zehir zemberek açıklama yaparak istifa eden ve Memleket Hareketi’ni partileştirmek için çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanmıştı. Evde karantinaya devam eden Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edileceği belirtilerek Muharrem İnce’nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki Muharrem İnce nasıl? Muharrem İnce’nin sağlık durumu nasıl? Muharrem İnce koronayı ağır mı geçiriyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:24:00 -
Koronaya yakalanan Muharrem İnce hastaneye mi kaldırıldı? Muharrem İnce neden hastaneye kaldırıldı?

CHP’nin yoldan çıktığını, Mustafa Kemal’in partisi olmaktan tamamen çıktığını, bunun yerine terör partisi HDP’nin vagonu olduğunu ağır bir dille eleştirerek CHP’den istifa eden Muharem İnce, yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyordu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, “Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız” demişti.

Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Başlattığı memleket hareketini partileştirme çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz pazartesi koronavirüse yakalandı. Durumunu sosyal medyadan paylaşan İnce, tedavisinin evde sürdürüldüğünü söylemişti. Kontrol amaçlı gittiği hastanede tedavisinin burada devam etmesi uygun görülen İnce, hastaneye yatırıldı.

Muharrem İnce nisan ayında partiyi kuracağını açıklamıştı. CHP’yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini incelemişti. İnce, burada yaptığı açıklamada, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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