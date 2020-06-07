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Dünya

“Koronavirüsün tedavisini bulduk” diyen ülkede vaka sayısı artıyor

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Rajoelina, Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilacı canlı yayında içerek tedaviyi bulduklarını iddia etmişti. Son gelen bilgilere göre koronavirüs vaka sayısı ülke genelinde 1026’yı geçti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 04:39:00 -
“Koronavirüsün tedavisini bulduk” diyen ülkede vaka sayısı artıyor

Madagaskar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.


Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'nün ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

 

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