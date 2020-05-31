Koronavirüsün insan hücrelerini nasıl ele geçirdiği gözlemlendi!

ABD Mount Sinai Health System'a bağlı Icahn Tıp Okulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüsün insan hücrelerine nasıl girdiğini ve hücreyi nasıl ele geçirdiğini tespit etti.

'PNAS' dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüsün insan ACE2 reseptör proteinlerini nasıl giriş kapısı olarak kullandığı ve sentetik versiyonlarının hücrelere nasıl girdiği tespit edilmek üzere, çeşitli laboratuvar testleri yapılarak Covid-19'un hücrelere girdiği anahtar mekanizmalar belirlendi.

Araştırmacılar, yapılan tüm incelemeler sonucu bir rapor yayınlayarak Covid-19'un yüzeyinde yer alan spike proteininin yüzeydeki reseptör bağlanma alanı veya 'RBD' adı verilen bir yol ile konakçı hücre reseptörü ACE2'ye bağlandığını söyledi.

Öte yandan, Covid-19'un hücre girişinin 'proprotein konvertaz furin' adı verilen bir molekül tarafından aktif edildiği belirtildi.