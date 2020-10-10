Koronavirüsün ardından ABD'ye ikinci darbe
Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kez de Delta kasırgası vurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi.
Hızı saatte 155 kilometreye ulaştı
BBC'nin haberine göre, Louisiana'nın Creole bölgesini dün 2. kategori kasırga seviyesinde vurmaya başlayan Delta'nın rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi buldu.
İç kesimlere ilerledikçe etkisini yitiren ve 1. kategoriye çekilen Delta, eyalette elektrik kesintilerine neden oldu.
Louisiana'dan Mississippi'nin kuzeyine ve Tennessee Vadisi'ne ilerlemesi beklenen kasırga nedeniyle okullar ve resmi kurumlar kapatıldı.
Vali seferbelik ilan etti
Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.
Eyalette ağustos ayında da 4. kategori seviyesindeki Laura kasırgası etkili olmuş ve hasara yol açmıştı.
Laura kasırgası nedeniyle Louisiana'da hala 6 binden fazla kişinin otel gibi geçici mekanlarda yaşadığı belirtiliyor.
ABD'de 217 bin 817 kişi ölmüştü
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de 217 bin 817 kişi ölmüştü.