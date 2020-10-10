  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüsün ardından ABD'ye ikinci darbe
Dünya

Koronavirüsün ardından ABD'ye ikinci darbe

Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kez de Delta kasırgası vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:13:00 - 2020-10-10 10:37:40
Koronavirüsün ardından ABD'ye ikinci darbe

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi.

Hızı saatte 155 kilometreye ulaştı

BBC'nin haberine göre, Louisiana'nın Creole bölgesini dün 2. kategori kasırga seviyesinde vurmaya başlayan Delta'nın rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi buldu.

İç kesimlere ilerledikçe etkisini yitiren ve 1. kategoriye çekilen Delta, eyalette elektrik kesintilerine neden oldu.

Louisiana'dan Mississippi'nin kuzeyine ve Tennessee Vadisi'ne ilerlemesi beklenen kasırga nedeniyle okullar ve resmi kurumlar kapatıldı.

Vali seferbelik ilan etti

Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.

Eyalette ağustos ayında da 4. kategori seviyesindeki Laura kasırgası etkili olmuş ve hasara yol açmıştı.

Laura kasırgası nedeniyle Louisiana'da hala 6 binden fazla kişinin otel gibi geçici mekanlarda yaşadığı belirtiliyor.

ABD'de 217 bin 817 kişi ölmüştü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de 217 bin 817 kişi ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

56

oley çok sevindirici allahımdan dilerim abd kanada brezilya meksika arjantin kolombiya nato türk ülkeleri rusya çin mayanmar israili rabbim bu haçlıları bildiği gibi yapsın amin
  • Yanıtla
Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi
Ekonomi

Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi

CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık, altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!

Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tedbiren kiranın ya..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay