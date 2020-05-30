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Teknoloji

Koronavirüsü hafif atlatanlarda 'antikor' tespit edildi!

Fransa Pasteur Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, koronavirüsü hafif atlatanların vücutlarında da antikor üretildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:01:00 -
Koronavirüsü hafif atlatanlarda 'antikor' tespit edildi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili pek çok araştırma ve çalışma yürüten Pasteur Enstitüsü'nden önemli bir açıklama geldi.

Pasteur Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsü hafif atlatanların vücutlarında da antikor üretildiğini, böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırma kapsamında Fransa'da bulunan iki farklı hastanede koronavirüsü hafif atlatan toplam 160 hastane çalışanından kan örneği alındı. Yapılan testler sonucu hastalığı hafif atlatan kişilerin neredeyse tamamının koronavirüs belirtileri taşıdıktan sonraki iki hafta içerisinde virüse karşı antikor geliştirmeye başladıkları tespit edildi.

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