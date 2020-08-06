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Gündem

Koronavirüsü bile kirli planlarına dahil ediyorlar

Koronavirüsle ilgili sosyal medya platformlarından yayılan asılsız bilgilere karşı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 01:54:00 -
Koronavirüsü bile kirli planlarına dahil ediyorlar

Koronavirüsle ilgili olarak halkı paniğe sevk etmek isteyen kişilere ilişkin olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

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