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Dünya Koronavirüsten ölen aday seçimleri kazandı
Dünya

Koronavirüsten ölen aday seçimleri kazandı

Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimlerde, ülkenin orta kesimindeki Travnik şehrinde belediye başkanlığını, seçim günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Mirsad Peco kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 03:31:00 -
Koronavirüsten ölen aday seçimleri kazandı

Bosna Hersek'te resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Travnik'teki belediye başkan adayı Peco'nun seçimi kazandığı açıklandı.

SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, düzenlediği basın toplantısında, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun sabah hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti. Peco'nun ölüm haberinin henüz erken saatlerde açıklanmasına rağmen Travnikli seçmenlerin bu adaya oy vermesi dikkati çekti.

Öte yandan, Merkez Seçim Kurulu (CIK), ilk kez karşılaşılan bu sıra dışı durum karşısında nasıl bir adım atılacağı hususunda henüz açıklama yapmadı.

Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 50 civarında kaldığı bildirildi.

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