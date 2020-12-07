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Aktüel Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Aktüel

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 05:00:47 -
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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