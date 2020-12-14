  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Aktüel

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 04:59:54 -
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Rusya'dan skandal Karabağ hamlesi: Bölgeye getirdi
Gündem

Rusya'dan skandal Karabağ hamlesi: Bölgeye getirdi

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'a yerleşen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov'un bölg..
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik
Gündem

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan çözülmeye ilişkin itiraflar gelmeye devam ediyor. Karayılan'ın itirafları PKK'nın sonunu ge..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay