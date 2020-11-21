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Aktüel Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Aktüel

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:00:15 -
Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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