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‘Koronavirüse yenilmedik, HDP/PKK zulmüne de boyun eğmeyeceğiz!’

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin 3 Eylül 2019’da HDP Dİyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde başlattığı evlat nöbeti 344. günü geride bırakırken, yeni ailelerin de katılmasıyla aile sayısı 150’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:10:00 - 2020-08-11 09:30:09
‘Koronavirüse yenilmedik, HDP/PKK zulmüne de boyun eğmeyeceğiz!’

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Aylardır süren evlat nöbeti ile çocuklarının yolunu gözleyen anneler gazetemiz aracılığıyla kararlılığını bir kez daha ifade ederken, aile sayısının artması da kendilerine umut olduğunu belirtiler.

Virüse de HDP zulmüne de boyun eğmeyeceğiz

Oğlu Fatih’in yolunu gözleyen acılı anne Sevdet Demir, şunları ifade etti: “Oğlumu yıllardır görmüyorum. Onun hasretiyle geçiyor günler. Aile sayısı 150 oldu. Umutlarımız artıyor. Bak bu hastalık geldi, ama biz yine de gitmedik. Eylemimizi sürdüreceğiz. Ben zaten 5 yıl önce öldüm. Virüs de umurumda değil. HDP götürdü. Onlardan istiyorum. Oğlumu nasıl götürdüyseler, öyle de getirsinler. Almadan ayrılmayacağım. Hiçbir şeye boyun eğmedik, korkmadık. Virüse boyun eğmedik, HDP’nin bu zulmüne de sessiz kalmayacağız.”

PKK/HDP oyunu bitti

Kızı Şeyma için nöbet tutan Türkan Mutlu da, şunları dile getirdi: “PKK ve HDP’nin yıllardır bize çektirdiği zulmü haykırmak için geldik. Her geçen gün güvenlik güçlerimize teröristler teslim oluyor. Kaçırılan gençlerden 15’i eylemden etkilenerek geri geldi. Her gün HDP önündeki aile sayısı da artıyor. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Devletimizle, polisimizle, askerimizle hiçbir sorunumuz yok. Ama ne HDP rahat duruyor ne de PKK. Artık onların oyunlarına gelmeyeceğiz.” Oğlu Roşat için eylemi yapan Necibe Çifçi, “İnşallah Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız” derken, oğlu Doğan için nöbet tutan Hacı Güger de, “Hem oğlumu götürdüler hem de bizimle alay ettiler. Çocuklarımızı istiyoruz” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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