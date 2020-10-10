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Dünya Koronavirüse yakalanan Trump destekçileri ile bir araya geldi
Dünya

Koronavirüse yakalanan Trump destekçileri ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandığından bu yana ilk kez destekçilerinin karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:59:00 -
Koronavirüse yakalanan Trump destekçileri ile bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, korona virüse yakalanması nedeniyle ara verdiği seçim çalışmalarına bugün yeniden devam etti. Beyaz Saray'da kendisini destekleyenler ile bir araya gelen Başkan Trump, Beyaz Saray'ın balkonundan destekçilerine seslendi. 

Organizasyonun herkese açık ve güvenlik güçlerine destek organizasyonu olduğunun açıklamasına rağmen katılımcıların büyük çoğunluğunun Trump'ı ve kampanyasını destekleyenlerden oluştu.

Trump, konuşmasında siyahi ve Latin Amerikalıları desteklediğini belirterek, siyahilerin güvenlik güçlerine destek vermesini istedi. ABD'de 210 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili olarak korkulmaması gerektiğini de açıklayan Trump, virüsün ortadan kaybolacağını ve bunun için de bir aşının çok işe yarayacağını söyledi.

Herkesin seçimlerde oy kullanmasını isteyen Trump, katılımcılara teşekkür etti.

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