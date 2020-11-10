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Korona Virüs Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:33:00 - 2020-11-10 20:12:57
Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak 3 gün hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Hastanede tedavi altına alındı

Gelen bilgilere göre koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından usta oyuncu Şuner Şen hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi’nde tedavisi süren 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili şu anda detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak durumunun iyi olduğu belirtiliyor. 

 Şener Şen'in 3 gün hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu

Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün 2 bin 529 hasta tespit edilirken 87 kişi de hayatını kaybetti.

 

 

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Yorumlar

seyirci

Geçmiş olsun. Allah şifa versin. İşinin ehli bir usta. Halka hakaret etmeyen, işini yapan bir zat.
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