Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak 3 gün hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Hastanede tedavi altına alındı
Gelen bilgilere göre koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından usta oyuncu Şuner Şen hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi’nde tedavisi süren 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili şu anda detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Şener Şen'in 3 gün hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu
Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün 2 bin 529 hasta tespit edilirken 87 kişi de hayatını kaybetti.