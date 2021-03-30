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Dünya Koronavirüse yakalanan Beşar Esad ve eşi Esma Esad iyileşti!
Dünya

Koronavirüse yakalanan Beşar Esad ve eşi Esma Esad iyileşti!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:44:00 -
Koronavirüse yakalanan Beşar Esad ve eşi Esma Esad iyileşti!

Koronavirüs tedavisi gören Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19’u yendiği bildirildi.

Esad ve eşi koronayı yendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, 8 Mart’ta Covid-19’a yakalandığı bildirilmişti. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karantina döneminin sona ermesinin ardından, Covid-19 semptomlarının ortadan kalkması ve PCR sürüntülerinin negatif sonuç vermesi ile Devlet Başkanı Beşar Esad ve Esma Esad bugünden itibaren normal işlerine döndüler" denildi.

Suriye’de bugüne kadar 18 bin 638 vaka, bin 247 can kaybı bildirilirken, gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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