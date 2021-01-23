Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Malatya'da yaşayan bazı vatandaşların, kendilerini koronavirüse karşı korumak için bal arılarına ısırtmaları izleyenleri şaşkına çevirdi. Periyodik bir şekilde yaptıkları bu uygulama ile bağışıklıklarının güçleneceğine inanan vatandaşlar, arının iğnesinin vücuda girmesiyle güçlendiklerini öne sürdü.

"Arı ısırması pek çok rahatsızlığa iyi geliyor"

Uzmanlar, konu ile ilgili herhangi bir bilimsel çalışması olmadığını belirtirken, arıların alerjik sorunlara yol açabileceği ve ölümlere kadar götürebileceği konusunda uyardı. Arı ısırmasının pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini kaydeden arıcı Cahit Aslan ise, "Benim romatizma ağrılarım vardı, arılara 5- 6 yıldır kendimi ısırtıyorum ve bundan faydalandım. Dizlerimde, kollarımda, omuzlarımda aşırı derecede ağrı ve sızı oluyordu, havalar da soğuduğunda ağrılarım çok fazla artıyordu ve arılar ağrılarımı kesti. "

Randevu ile çalışıyorlar

Vatandaştan gelen talepleri geri çevirmediklerini ve bunu ücretsiz bir şekilde yaptıklarını belirten Aslan, "Koronavirüse de iyi geldiği söyleniyor. Çevremdeki arkadaşlardan talepler var. Vatandaşlar randevu alarak gelip kendilerini benim yardımımla arılara ısırtıyor. Bazı vatandaşların arılara alerjisi olabilir, herkese iyi gelmeyebilir. Ben karışmıyorum o boyutuna, ancak bana faydalı olduğunu söylüyorum" ifadesinde bulundu.