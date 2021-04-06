Koronavirüse inanmadığını söyleyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse inanmadığını söyledi.

Kekilli, "Daha önce de dediğim gibi Kovid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok" ifadelerini kullandı.

Kekilli'nin bu çıkışı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kullanıcıların bir kısmı Kekilli'ye hak verirken bir kısmı da "Doktorlara inanmıyorsun tamam ama ölenlere de inanmıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

İşte Kekilli'ye yapılan bazı yorumlar: