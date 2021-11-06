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Gündem Koronavirüs verilerini açıklayan Bakan Koca: İstediğimiz başarıya ulaşabilmiş değiliz!
Gündem

Koronavirüs verilerini açıklayan Bakan Koca: İstediğimiz başarıya ulaşabilmiş değiliz!

6 Kasım 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:26:00 - 2021-11-06 20:40:14
Koronavirüs verilerini açıklayan Bakan Koca: İstediğimiz başarıya ulaşabilmiş değiliz!

Sağlık Bakanlığı, 6 Kasım 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

203 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 358 bin 326 test yapılırken, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi. 203 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 30 bin 584 hasta da iyileşti.

'Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz'

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.


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