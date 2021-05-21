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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka ve hasta sayısında istikrarlı düşüş
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka ve hasta sayısında istikrarlı düşüş

Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:59:00 - 2021-05-21 20:18:57
Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka ve hasta sayısında istikrarlı düşüş

21 Mayıs 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka ve hasta sayısında istikrarlı düşüş

Buna göre; 21 Mayıs 2021 Cuma günü 218 bin 846 test yapılırken, 9 bin 528 yeni vaka, 846 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 214 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 8 bin 852 hasta da iyileşti. 

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