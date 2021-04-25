Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında umutlandıran düşüş

25 Nisan 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısında umutlandıran düşüş

Buna göre; 25 Nisan Pazar günü, 260 bin 280 test yapılırken, 38 bin 553 yeni vaka, 2 bin 201 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 347 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 51 bin 236 hasta da iyileşti.

Sadece 5 gün önce 60 bin'in üzerindeydi

Alınan kısmi kapanma tedbirleri ile vaka sayılarında ciddi bir gerileme yaşandı. 21 Nisan'da 60 binin üzerinde olan vaka sayısı, sadece 5 günde yarı yarıya düştü.

İşte son 5 günün verileri

21 Nisan 2021 Çarşamba

22 Nisan 2021 Perşembe

23 Nisan 2021 Cuma

24 Nisan 2021 Cumartesi

25 Nisan 2021 Pazar