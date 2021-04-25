Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında umutlandıran düşüş
Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
25 Nisan 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısında umutlandıran düşüş
Buna göre; 25 Nisan Pazar günü, 260 bin 280 test yapılırken, 38 bin 553 yeni vaka, 2 bin 201 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 347 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 51 bin 236 hasta da iyileşti.
Sadece 5 gün önce 60 bin'in üzerindeydi
Alınan kısmi kapanma tedbirleri ile vaka sayılarında ciddi bir gerileme yaşandı. 21 Nisan'da 60 binin üzerinde olan vaka sayısı, sadece 5 günde yarı yarıya düştü.
İşte son 5 günün verileri
21 Nisan 2021 Çarşamba
22 Nisan 2021 Perşembe
23 Nisan 2021 Cuma
24 Nisan 2021 Cumartesi
25 Nisan 2021 Pazar