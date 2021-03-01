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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında

1 Mart 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:46:00 - 2021-03-01 21:50:24
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

69 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; 1 Mart 2021 Pazartesi günü 130 bin 536 test yapılırken, 9 bin 891 yeni vaka, 645 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 69 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 947 hasta da iyileşti.

1125 ağır hastanın tedavisi sürüyor

Açıklanan bu rakamlarla birlikte toplam vefat sayısı 28 bin 638'e yükselirken vaka sayısı da 2 milyon 711 bin 479'a ulaştı. Bin 125 ağır hastanın tedavisi sürerken, toplamda 2 milyon 578 bin 181 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuştu.

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