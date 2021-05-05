Koronavirüs verileri açıklandı: Tablo her geçen gün iyiye gidiyor

Sağlık Bakanlığı, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Vaka sayısı istikrarlı şekilde düşüyor

Buna göre; 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 229 bin 491 test yapılırken, 26 bin 476 yeni vaka, 2 bin 414 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 356 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 35 bin 464 hasta da iyileşti.

4 Nisan Salı 2021 koronavirüs verieri şöyleydi: