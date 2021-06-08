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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Rakamlar tedbirin önemine işaret ediyor
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Rakamlar tedbirin önemine işaret ediyor

Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2021 Salı gününe ati koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:32:00 - 2021-06-08 19:36:05
Koronavirüs verileri açıklandı! Rakamlar tedbirin önemine işaret ediyor

8 Haziran 2021 Salı gününe ati koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Rakamlar, tedbirin elden bırakılmamasının gerekliliğini gösteriyor

Buna göre; 8 Haziran 2021 Salı günü 225 bin 527 test yapılırken, 6 bin 609 yeni vaka, 557 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 86 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 836 hasta da iyileşti.

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