Koronavirüs verileri açıklandı! Rakamlar tedbirin önemine işaret ediyor
Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2021 Salı gününe ati koronavirüs verilerini açıkladı.
8 Haziran 2021 Salı gününe ati koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Rakamlar, tedbirin elden bırakılmamasının gerekliliğini gösteriyor
Buna göre; 8 Haziran 2021 Salı günü 225 bin 527 test yapılırken, 6 bin 609 yeni vaka, 557 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 86 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 836 hasta da iyileşti.