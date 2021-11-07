Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca seslendi: Aşınızı olup gerisini bize bırakın

7 Kasım 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

200 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 347 bin 783 test yapılırken, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi. 200 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 7 Kasım Pazar günü 28 bin 852 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı

Günlük koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi.