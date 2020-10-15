Koronavirüs vakaları patladı! Misafirlik bile yasaklandı
Kütahya’nın Emet ilçesinde artan koronavirüs vakalarının ardından ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi organizasyonlar yasaklandı.
Kütahya’nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.
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