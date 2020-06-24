Koronavirüs test merkezleri açılıyor! Ücret belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki yoğun havaalanlarında koronavirüs test merkezlerinin açılacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Korona virüs test merkezlerinin açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy, test merkezlerinde isteyenlere ücreti karşılığında test yapılabileceğini söyledi.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;
11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısı 500 oldu.
Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.
Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.
(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.