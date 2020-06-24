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Koronavirüs test merkezleri açılıyor! Ücret belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki yoğun havaalanlarında koronavirüs test merkezlerinin açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:13:00 -
Koronavirüs test merkezleri açılıyor! Ücret belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Korona virüs test merkezlerinin açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy, test merkezlerinde isteyenlere ücreti karşılığında test yapılabileceğini söyledi.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısı 500 oldu.

Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.

Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.

(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.

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