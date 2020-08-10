Koronavirüs tedavisi gören Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Bunun için çok üzgünüm

Yakalandığı ölümcül koronavirüs hastalığından yaklaşık 20 günlük tedaviyle şifa bulan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, önemli açıklamalar yaptı.

Zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Vali Bilgin, hastalığı ailesine bulaştırdığı için çok üzüldüğünü söyledi.

"Kötü günler geçirdim"

Pandeminin hafife alınacak bir hastalık olmadığını kaydeden Osman Bilgin, "Benim ilk 5 gün hiç sıkıntım yoktu ama sonrasında virüsün etkisiyle hakikaten problemli, sıkıntılı günlerim oldu. Gerek vücutta ağrı gerekse psikolojik anlamda kötü günler geçirdim." dedi.

20 günlük tedavi sürecinde çocuklarını göremediğini ifade eden Bilgin, şunları söyledi:

"Kovid-19'a önce ben yakalandım, sonra eşim, son olarak da kızım yakalandı. Psikolojik açıdan gerçekten çok sıkıntılı. O nedenle tedbiri alın, bunu yaşamadığı için bazı vatandaşlarımız farkında değil. Yaşadığınızda hem biyolojik hastalık boyutu hem de psikolojik boyutu var. Tam bir hapis halindesiniz. Hiç kimse hapse girmek istemez. Hapse girmek istemiyorsanız elinizden gelen tedbiri alın."

"Salgında en önemli sorun D vitaminidir."

"Salgında en önemli sorun D vitaminidir." diyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hayatını kaybedenlerin yüzde 50'sinde D vitamini eksikliğinin tespit edildiğine dikkati çekti.

Vali Bilgin sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Türk toplumunda D vitamininin eksik olduğunu biliyoruz. Mutlaka D vitamini takviyeleri yapalım. En üst düzeyde tedbir alınması gerekiyor. Kovid-19 sadece bir sağlık sorunu değildir. Bu salgın aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve devletlerin sistematiğini değiştirecek kadar büyük bir sorundur. Görüyoruz ki dünya devletleri farklı farklı sıkıntılar yaşıyor. Vatanını, milletini seven tüm vatandaşlarımız kurallara uysun. En üst düzeyde tedbir, en alt düzeyde korku olmalı."