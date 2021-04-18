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Siyaset Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, "Kovid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:24:00 -
Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye yatırıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, "Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

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