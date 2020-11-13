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Dünya Koronavirüs siber suçları patlattı
Dünya

Koronavirüs siber suçları patlattı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'da koronavirüs salgınının suçlara etkisini inceleyen raporunda siber suçlar ve sahtecilikte artış görüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:08:00 -
Koronavirüs siber suçları patlattı

Organize suç örgütlerinin yeni yöntemlerle koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunulan raporda, siber suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik ve çocukların internet aracılığı ile istismarı gibi suçlarda artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, artan sınır kontrolleri ve denetimler sayesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlarda ciddi azalma görüldüğü bildirildi.

Europol Direktörü Catherine De Bolle siber suçlardaki artış için "Raporda suçluların belirsizliği nasıl fırsata çevirdiğini görüyoruz." dedi.

Raporda, salgının neden olduğu ekonomik kriz ve işsizlik sebebiyle insanların daha fazla suça yöneldiğine dikkat çekildi.

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