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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka
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Dünya Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka
Dünya

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka tespit edilirken, 507 kişi öldü, 38 bin 652 hasta iyileşti.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:29:00 -
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka

Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olan Hindistan'da, toplam 30 milyon 429 bin 339 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 257 bin 720'ye, can kaybı sayısı 418 bin 987'ye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 415 milyondan fazla doz aşı yapıldığını duyurdu. 

 

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