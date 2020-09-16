Koronavirüs salgınında Rus turistlerin tercihi Antalya
Koronavirüs etkisini tüm dünyada göstermeye devam ederken Türkiye'ye başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden turist akını yaşanıyor. Yabancı turistlerin en çok tercih ettiği illerden Antalya'ya ağustos ayında 225 bin Rus turist geldi.
Yeni normalleşmeyle birlikte koronavirüs etkisini tüm dünyada sürdürürken birçok ülkede turizm sektöründe gerileme yaşandı. Ancak koronavirüs, Rusların Antalya tatilini etkilemedi. Bu yıl ağustos ayında Antalya'ya 225 bin Rus turist geldi.
Antalya'ya Rus turist akını
Rus Tur Operatörleri Birliği(ATOR) bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde yurt dışı tatilinde lider ülkenin Türkiye olacağını bildirdi. Antalya'ya ağustos ayında 225 bin Rus turistin geldiğini açıklayan ATOR eylül ayında bu oranın daha da artacağını bildirdi.
ATOR'un Rusya'dan Antalya'ya yapılan bu turist akınını değerlendiren Antalyalı turizmciler bunun Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin iyi olmasına bağlıyor.
Türkiye-Rusya ilişkileri turizme yansıdı
The Land of Legens Genel Müdürü Çetin Pehlivan, zorlu bir dönemden geçtiklerini ancak moral verici gelişmelerin yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin Rus turistler için önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Pehlivan, "İki ülkenin karşılıklı dostluğu turizmdeki bu verimli alışverişi işlerimize yansıtıyor. Bundan çok memnunuz." açıklamasında bulundu.
Turist trafiği Kasım'a kadar uzayabilir
Ağustos ayında 225 bin Rus turistin geldiği Antalya'da yaşanan turist trafiğinin ekim-kasım ayına kadar uzayabileceğini dile getiren Fraport-TAV Antalya Havalimanı eş genel müdürlerinden Bilgihan Yılmaz, "Rusya'nın muhtemelen bu sene yıl sonunda Antalya trafiğinin yüzde 50'sini teşkil edecek. Bu da geçen senelerde yüzde 35'lerde olan bir ülke için ciddi artış." şeklinde konuştu.