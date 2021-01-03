Koronavirüs salgınında kaç hastane açıldı?
Pandemide Türkiye'de açılan hastane sayısı | Koronavirüs salgını sebebiyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede sağlık sistemlerinin çökmesine yok açtı. Türkiye ise güçlü sağlık sistemini açtığı yeni hastanelerle daha da sağlam hale getirdi. Peki, son bir yılda Türkiye'de kaç hastane açıldı. Salgın döneminde kaç hastane açıldı? | Koronavirüs salgınında kaç hastane açıldı?
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de ilk vaka mart ayında görüldü. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin önce Avrupa’da sağlık sisteminin çökmeye başladığına yönelik haberler gündeme geliyordu. Hatta mart, nisan aylarında başta İtalya olmak üzere pek çok ülkede hastaların tedavi için seçilmeye başlandığı, yaşlı bakım evlerinde kalan insanların kaderlerine terk edildiği haberleri yansıdı. Salgında günlük vaka sayıları 30 binleri aşsa da Türkiye’de sağlık sistemi ayakta kalmayı başardı. Pandemi sürecinde Türkiye yeni hastaneler açmayı da sürdürdü. Peki, Türkiye 2020’de kaç hastane açtı?
Koronavirüs salgınında kaç hastane açıldı?
Türkiye 2020 yılında 17 dev hastane açtı. İşte, 2020'de açılan 17 hastanenin listesi:
6 Mart 2020
Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
30 Mart 2020
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı verildi.
8 Nisan 2020
Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası
18 Mayıs 2020
Erzurum Şehir Hastanesi
21 Mayıs 2020
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
29 Mayıs 2020
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
31 Mayıs 2020
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi
20 Haziran 2020
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi
4 Temmuz 2020
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
5 Eylül 2020
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
6 Eylül 2020
Bilecik Devlet Hastanesi
2 Ekim 2020
Konya Şehir Hastanesi
13 Kasım 2020
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
15 Kasım 2020
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi
30 Kasım 2020
Bayburt Devlet Hastanesi
7 Aralık 2020
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
16 Aralık 2020
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlçe hastaneleri listesi:
İllerde yapılan dev hastanelerin yanı sıra ilçelerde de daha kaliteli ve verimli sağlık hizmetinin sunulması için modern hastane binaları inşa edildi. Bunlardan bazıları şöyle:
16 Mayıs 2020
Yenilen Muğla'daki Menteşe Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2020'de hasta kabulüne başlandı. Hastanenin 100 yatak kapasitesi bulunuyor.
25 Temmuz 2020
Sakarya'da Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası açıldı.
5 Ağustos 2020
Kahramanmaraş'ta Andırın Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. 7 bin 675 metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 30 yatak kapasitesi bulunuyor.
21 Eylül 2020
Toplam 43 bin 728 metrekare kapalı alana sahip, 285 yataklı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi vatandaşların hizmetine açıldı.
4 Kasım 2020
Yeni binasında hizmete açılan 300 yataklı Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi 4 Kasım 2020'de hizmete açıldı.
23 Kasım 2020
Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin 200 yatak kapasitesi mevcut.
18 Aralık 2020
Batman'da yapımı tamamlanan ve 18 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlayan Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yatak kapasitesi bulunuyor.