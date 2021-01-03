Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de ilk vaka mart ayında görüldü. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin önce Avrupa’da sağlık sisteminin çökmeye başladığına yönelik haberler gündeme geliyordu. Hatta mart, nisan aylarında başta İtalya olmak üzere pek çok ülkede hastaların tedavi için seçilmeye başlandığı, yaşlı bakım evlerinde kalan insanların kaderlerine terk edildiği haberleri yansıdı. Salgında günlük vaka sayıları 30 binleri aşsa da Türkiye’de sağlık sistemi ayakta kalmayı başardı. Pandemi sürecinde Türkiye yeni hastaneler açmayı da sürdürdü. Peki, Türkiye 2020’de kaç hastane açtı?

Koronavirüs salgınında kaç hastane açıldı?

Türkiye 2020 yılında 17 dev hastane açtı. İşte, 2020'de açılan 17 hastanenin listesi:

6 Mart 2020

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi

30 Mart 2020

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı verildi.

8 Nisan 2020

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası

18 Mayıs 2020

Erzurum Şehir Hastanesi

21 Mayıs 2020

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

29 Mayıs 2020

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

31 Mayıs 2020

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi

20 Haziran 2020

MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi

4 Temmuz 2020

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

5 Eylül 2020

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

6 Eylül 2020

Bilecik Devlet Hastanesi

2 Ekim 2020

Konya Şehir Hastanesi

13 Kasım 2020

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi

15 Kasım 2020

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

30 Kasım 2020

Bayburt Devlet Hastanesi

7 Aralık 2020

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16 Aralık 2020

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlçe hastaneleri listesi:

İllerde yapılan dev hastanelerin yanı sıra ilçelerde de daha kaliteli ve verimli sağlık hizmetinin sunulması için modern hastane binaları inşa edildi. Bunlardan bazıları şöyle:

16 Mayıs 2020

Yenilen Muğla'daki Menteşe Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2020'de hasta kabulüne başlandı. Hastanenin 100 yatak kapasitesi bulunuyor.

25 Temmuz 2020

Sakarya'da Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası açıldı.

5 Ağustos 2020

Kahramanmaraş'ta Andırın Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. 7 bin 675 metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 30 yatak kapasitesi bulunuyor.

21 Eylül 2020

Toplam 43 bin 728 metrekare kapalı alana sahip, 285 yataklı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi vatandaşların hizmetine açıldı.

4 Kasım 2020

Yeni binasında hizmete açılan 300 yataklı Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi 4 Kasım 2020'de hizmete açıldı.

23 Kasım 2020

Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin 200 yatak kapasitesi mevcut.

18 Aralık 2020

Batman'da yapımı tamamlanan ve 18 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlayan Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yatak kapasitesi bulunuyor.