Koronavirüs risk haritası güncel
1 Mart itibariyle Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından milyonlarca kişi yaşadıkları ilin risk durumunun değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Peki, risk haritası belli oldu mu?
Milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerin risk durumunu merak ediyor. Peki, 29 Mart risk haritası nedir?
Koronavirüs risk haritası güncel
Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sürüyor. Yeni risk haritası açıklandığında haberimizde yer alacak.
1 Mart’ta açıklanan illerin risk durumu şöyle:
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon