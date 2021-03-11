Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Koronavirüs salgınında oldukça nadir görülen süper antikor, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan John Hollis'de görüldü. Oldukça nadir görülen bir durum olmakla birlikte Hollis, binlerce süper bağışıklık sahibi insanlardan yalnızca biri.

Hollis'in sahip olduğu bu özelliğin en önemli yanı ise hiç bir şekilde Koronavirüs'ün ona bulaşamıyor oluşu.

Hastalığı hafif atlattı

“Gerçeküstü bir deneyim” diye paylaştığı durumunun nasıl fark edildiğini şöyle anlatıyor:

“Geçen yıl nisan ayında ev arkadaşım hastalandı. Çok hastaydı. İki hafta boyunca ben de hasta olacağım diye tedirgin bir şekilde bekledim. Ama olmadım. Sanırım şanslıyım, virüs beni teğet geçti, bir şekilde hasta olmadım diye düşündüm.”

Ancak Hollis’in bilmediği bir şey vardı. Çoktan Covid-19 olmuş ve atlatmıştı.

Temmuz ayına gelindiğinde gerçek ortaya çıktı:

“Mart sonunda virüs bana bulaştığını, kanımda süper antikorlarım olduğunu ve belki kalıcı bağışıklığım olabileceğini öğrendim.”

Tesadüfen ortaya çıktı

Hollis’in durumu iletişim müdürü olduğu George Mason Üniversitesi’ndeki Dr. Lance Liotta’ya Covid-19 deneyimini anlatması sonucu tesadüfen ortaya çıktı.

Farklı zamanlarda Hollis’ten kan örnekleri aldıklarını belirten Dr. Liotta şöyle konuştu: “Virüse saldırmanın farklı yolları üzerine çalışabileceğimiz bir altın madeni. Antikorlar Covid-19 durumunda şöyle çalışıyor: Virüsün yüzeyinde diken proteinleri var. Bu dikenler hücreye tutunup istila etmek için kullanılıyor. Hastanın antikorları o dikenlerin ucuna yapışıyor. Antikorlar üzerindeyken de hücre yüzeyine bağlanıp istila edemiyor.”

Bünyesi virüsü anında yok ediyor

Ancak Hollis’in antikorları farklı; virüsün birden çok bölümüne saldırıyor ve hızla yok ediyor.

Üniversitenin antikor üzerine çalışmalarını yürüten Dr. Liotta bunu şöyle açıkladı: “Bazı hastalarımızın Covid-19’e karşı çok yüksek oranda antikorları var. Antikorları 1’e 10 bin seyrelttiğinizde dahi virüslerin yüzde 90’ını öldürüyor.”

Bilim insanları süper antikorların daha etkili aşılar ve tedavi yöntemleri bulunmasına yardımcı olacağını düşünüyor.