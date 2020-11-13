Koronavirüs nedeniyle 6 ilde daha sokağa çıkma kısıtlaması

Koronavirüs salgınında ülkemizin aldığı önlemler devam ediyor. 6 ilde daha sokağa çıkma kısıtlama kararı geldi. Elazığ, Yalova, Osmaniye, Çanakkale, Diyarbakır ve Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Söz konusu kararlar doğrultusunda maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Park ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Alınan kararların eksiksiz bir şekilde uygulanması için kent merkezi ve ilçelerde ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti göstermesi, denetimlerin kolluk kuvvetleri ya da sigara denetim ekiplerince yapılması, aykırılık durumunda 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılmasına karar verildi.

Yalova'da kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına ve açık alanlarda sigara içmelerine kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı bildirildi.

Salgının seyrine bağlı olarak 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, 16 Haziran 2020 tarihinde il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak son zamanlarda özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu, bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içme bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Bu nedenle, 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Yalova merkez minibüs durakları, şehirler arası otobüs terminali, kapalı pazar yeri, Gazipaşa, Yalı, Rıhtım, İstanbul, Cumhuriyet, Sefabey, Mimar Sinan, İstiklal, Fatih, İsmet Acar, Spor, Marmara, Turan Koçal, Mesire Yolu, Ali Şener, Yaşar Kuş, Rahmi Üstel, Eski Bursa, Radar, Plevne, Gazi Osman Paşa, Kemer Köprü, Tuna, Kazım Patıl, Şehit Bihicarettin, Akdeniz ve Şehit Murat Peltek caddeleri ile Şahin Sokak ve Şehit Ömer Faydalı Bulvarı ile bağlantılı sokaklarda açık alanda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Osmaniye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısında koronavirüs salgınının kentteki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarının değerlendirildiği, bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

Çanakkale'de 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda kentin ana arterleri dahil Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Cumhuriyet Meydanı, Yalı Caddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi ile alışveriş merkezleri ve sahil bantlarında belirlenen noktalarda sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Diyarbakır'da, 65 yaş üstüne kısıtlama

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, koronavirüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

65 yaş ve üstüne aydın'da kısıtlama geldi!

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının Aydın'da sürekli artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığını bildirdi. Aksoy paylaşımında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekilere getirilen kısıtlamaların, bazı kriterleri sağlayanların muaf tutulacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının kısıtlanmasına, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşu görevlileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, avukatlar, noterler, mali müşavirler vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını/aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle durumunu belgeleyenlerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar ile bu faaliyetlerden elde ettikleri ürünleri çarşı/pazar yerlerinde satan 65 yaş ve üzeri vatandaşların çiftçilik belgelerini ya da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini ibraz etmeleri suretiyle bu karardan muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."