  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü

Antalya'da yakalandığı koronavirüsü yenen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldığı yardım faaliyetlerine devam etmek için sabırsızlanıyor - Evinde 14 gün daha karantinada kalacak olan Baz: - "Yardım faaliyetleri benim için bir hayat tarzı olduğu için uzak kalınca çok üzüldüm"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:19:20 -
Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tıp koronavirüsü (Kovid-19) yenen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, rahatsızlığından dolayı uzak kaldığı yardım faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Kentte yıllardır Antalya Yardımlaşma Platformu adı altında ihtiyaç sahibi ve engellilere destek veren Baz, uygulanan tedaviyle yendiği Kovid-19 sonrası evine döndü.

Evinde karantinada kalan Baz, yaptığı açıklamada, salgının Türkiye'de görülmesinin ardından uyarılara dikkat etmeye çalıştığını, 40 gün kadar dışarı çıkmadığını söyledi.

Yüzde 90 otizmli oğluyla evlerinde kendilerini izole ettiklerini belirten Baz, "Ancak dışarıyla temas halindeydik. Market alışverişi ve evimize gelen kargolar nedeniyle parayla temas durumumuz söz konusuydu. Virüsü bu şekilde kaptığımı düşünüyorum." dedi.

Testinin pozitif çıkması üzerine Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını anlatan Baz, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Baz, hastane odası adeta bir otel odası gibi olsa da hasta olma psikolojisinin insanı çok fazla etkilediğini vurguladı.

- Desteğe devam edecek

Yıllardır otizmle mücadele eden bir anne olduğunu belirten Baz, şöyle konuştu:

"Birebir olmasa da benzerlerini çok fazla yaşadım. Bir ayağımıza zaten hastanelerde. Aslında yaşadıkların alışılmışın dışında değildi. Süreç zorluydu ama sağlık çalışanlarının desteğiyle iyi geçti diyebilirim. Sağlık sorunları nedeniyle evde ve hastanede geçen sürede yardım faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldım. Çok acil durumlar dışında yardıma ihtiyaç duyan insanlara el uzatamadım. Yardım faaliyetleri benim için bir hayat tarzı olduğu için uzak kalınca çok üzüldüm. Ancak dernekteki arkadaşlarım bu süreci çok iyi idare etti. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İnşallah bu 14 günlük süreci de atlattıktan sonra engelli, yaşlı ve sığınma evinden çıkmış kadınlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine desteğimiz devam edecek."

Hastanede kaldığı sürede ihtiyaç sahiplerine nasıl daha fazla yardım edebileceği konusunda düşünme fırsatı bulduğunu ifade eden Baz, "Çok güzel planlar yaptım. Rabbim ömür nasip ederse bu planlarımı ve hayallerimi hayata geçireceğim." dedi.

- "Oğlum da olumsuz etkilendi"

Baz, 9 gün uzak kaldığı engelli oğlu Atakan ile telefonla görüşmelerine rağmen birbirlerini çok özlediklerini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele döneminin oğlunu olumsuz etkilediğini aktaran Baz, "Atakan okulu ve arkadaşlarından uzak kalmıştı. Üstüne benim de karantinaya alınarak evden uzaklaşmam hayatımızı etkiledi. Ama her şeyin başı sağlık. En azından evimdeyim ve evladımın başımdayım. Evde aramızda bir mesafe olsa da her şeye rağmen bir aradayız." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler
Yerel

İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

İstanbul Avcılar’da lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartm..
İstanbul’da deprem korkusu yaşatan uğultu sesinin kaynağı belli oldu
Gündem

İstanbul’da deprem korkusu yaşatan uğultu sesinin kaynağı belli oldu

İstanbul’da hem geçtiğimiz günlerde hem de bu gece sahurdan sonra duyulan ve deprem paniğine neden olan uğultu sesinin kaynağının Rus yapımı..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı