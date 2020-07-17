  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüs kâbusu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devam ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 172 kişide koronavirüs tespit edildi, 216 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 01:50:00 -
Koronavirüs kâbusu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devam ediyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı.

Son 24 saatte 216 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı