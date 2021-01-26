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Dünya Koronavirüs İtalya'da can almaya devam ediyor
Dünya

Koronavirüs İtalya'da can almaya devam ediyor

İtalya'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 85 bin 881'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 01:31:00 -
Koronavirüs İtalya'da can almaya devam ediyor

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 475 bin 372'ye ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 491 bin 630'a gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 420 artarak 85 bin 881'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 15 bin 787 artarak 1 milyon 897 bin 861'e çıktı.

Bu arada 27 Aralık 2020'de Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasına başlayan İtalya'da, üretici firmaların aşı tedarikini düşürmesi sebebiyle aşılama kampanyası yavaş ilerliyor.

Ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 1 milyon 416 bin 684'e çıktı, bunun 132 bin 739'u da ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

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