  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüs günlerinde tepki çeken tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygularız

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, S-400 ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li Büyükelçi, S-400'ler konusunda Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:51:00 -
Koronavirüs günlerinde tepki çeken tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygularız

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin S-400'leri aktif etmesi halinde yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin düzenlediği çevrimiçi bir toplantıda konuşan ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "S-400'ün aktivasyonu F-35 programıyla uyumlu değil ve Türkiye'yi Kongre yaptırımlarına (CAATSA dahil) açık hale getiriyor." diyerek skandal bir çıkışa imza attı.

 Atlantik Konseyi’nde Türkiye adında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ''S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek" diyerek süreçten vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Çinliler, Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdu
Çinliler, Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdu

Dünya

Çinliler, Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdu

S-400 ve Patriotları kıyasladı! Kritik detayı ilk kez açıkladı: Kör noktaları olabiliyor...
S-400 ve Patriotları kıyasladı! Kritik detayı ilk kez açıkladı: Kör noktaları olabiliyor...

Teknoloji

S-400 ve Patriotları kıyasladı! Kritik detayı ilk kez açıkladı: Kör noktaları olabiliyor...

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek

Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400'lere ilişkin çarpıcı sözler: Ömür boyu sürecek

Türkiye'den S-400 açıklaması
Türkiye'den S-400 açıklaması

Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı