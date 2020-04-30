Koronavirüs günlerinde tepki çeken tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygularız
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, S-400 ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li Büyükelçi, S-400'ler konusunda Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin S-400'leri aktif etmesi halinde yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin düzenlediği çevrimiçi bir toplantıda konuşan ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "S-400'ün aktivasyonu F-35 programıyla uyumlu değil ve Türkiye'yi Kongre yaptırımlarına (CAATSA dahil) açık hale getiriyor." diyerek skandal bir çıkışa imza attı.
Atlantik Konseyi’nde Türkiye adında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ''S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek" diyerek süreçten vazgeçmeyeceklerini belirtti.
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