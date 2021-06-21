Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Uzun zamandır beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Peki, kabine toplantısının ardından genelge açıklandı mı?

Koronavirüs genelgesi yayımlandı mı? 1 Temmuz koronavirüs genelgesi

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

Normalleşme genelgesi henüz yayımlanmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandığında haberlerimizde yer alacak.