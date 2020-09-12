Koronavirüs felaketini yaşayan Avrupa ülkesinde vaka sayısı artıyor

İtalya Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, yeni vaka sayısı son 24 saatte 1501 olurken, ülkede koronavirüs bulaşanların sayısı 286 bin 297 yükseldi.

Son vakaların etkisiyle, İtalya'da hasta sayısı 37 bin 503'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak 182'ye yükseldi.

Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 603'e ulaştı. İtalya'da salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 213 bin 191'e çıktı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemelerinin yeniden başlamasını güzel haber olarak belirterek, salgın için etkili aşıların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.