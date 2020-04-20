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Dünya

Koronavirüs farklı yerden vurdu! Kanadalı ünlü ismin bacağı kesildi

Kanadalı oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağının yeni tip koronavirüs'ün (Covid-19) yol açtığı komplikasyon nedeniyle kesildiği bildirildi.

2020-04-20 16:18:00 -
Koronavirüs farklı yerden vurdu! Kanadalı ünlü ismin bacağı kesildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs farklı semptomlar çıkarmaya da devam ediyor. Ölümcül virüs dünya genelinde tanınan isimlere de bulaştı. Tüm dünya en son İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs savaşına kilitlenmişti.

Koronavirüsün iyileşen insanlarda çeşitli rahatsızlıklar bıraktığı iddia ediliyor.

Kanadalı oyuncu Nick Cordero'dan da üzücü haber geldi. Cordero’nun eşi, koronavirüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncunun iki haftadan uzun süredir virüsle mücadele ettiği aktarıldı. Eşi Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero’nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.

Kloots, Cordero’nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediğini de dile getirdi.

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