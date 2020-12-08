Koronavirüs döneminde seferleri azaltan İmamoğlu rol kesti! "Yalvarıyorum"

Koronavirüs döneminde otobüs sefer sayılarını azaltan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini söyleyerek yalvardı.

"Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar" diyerek, "2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Esnafımızın yanında olalım. Simitçimizin yanında olalım. İş adamının yanında olalım. Çalışanın yanında olalım. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız. Ama bugün kaybettiklerimiz geri gelmez, bu şekilde devam ederse." ifadelerini kullandı.