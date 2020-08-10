Koronavirüs aşısıyla ilgili bir iyi bir kötü haber

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman basınına bir açıklama yaparak, "Bu noktada tahminlerde bulunmak riskli olsa da ilk aşının bu yılının sonuna veya gelecek yılın başına doğru hazır olacağına dair iyi işaretler var" dedi.

Tarih verdi, 'Çözüm sağlayamayabilir' dedi

Koronavirüse karşı geliştirilen aşının tam anlamıyla çözüm sağlamayacağını söyleyen Kyriakides, kronik hastalığı bulunan kişilerin zamanla normale döneceğini belirtti.

Avrupa ülkelerinde son döndemde koronavirüs vakalarında artış meydana geldiğine dikkat çeken Kyriakides, ülkelere topyekün mücadele çağrısı yaptı.

Kyriakides, korona ile ilgili krizin devam ettiğine işaret ederek, "Şimdi, ikinci bir karantinayı önlemek için her zamankinden daha fazla uyanık olunmalı ve gevşek davranmamalıyız" dedi.