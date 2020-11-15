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Korona Virüs Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu?
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu?

Koronavirüs aşısı alerji yapar mı? | Biontech firması koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirdi. Şirketin kurucularının Türk olması ise milyonları gururlandırdı. Vatandaşlar söz konusu aşının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye’ye gelir? | Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Koronavirüs bu yıl biter mi? | Koronavirüs aşısının yan etkisi olur mu? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:58:00 -
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu?

Koronavirüs ne zaman bitecek? | Dünyanın dört bir yanında insanlar ‘Koronavirüs ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Neredeyse bir yıldır evlerine kapan milyonlar salgının ne zaman noktalanacağını merak ediyor. Konu hakkında koronavirüs aşını bulan Biontech şirketinin CEO'si Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısı yan etki yapar?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu?

Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin aşının üç hafta arayla iki doz olarak uygulandığını belirtti. Şahin bu kış mevsimin zor geçeceğini ancak gelecek kış hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti.

Her şeyin normal gitmesi durumunda aşının yılsonunda dağıtılmaya başlayacağını belirten Şahin, aşının yan etkilerinin son derece hafif olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar yapılan testlerde aşının yapıldığı yerde birkaç günlük ağrı ve bazı deneklerde birkaç gün ateş görüldüğünü söyledi.

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