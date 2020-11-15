Koronavirüs ne zaman bitecek? | Dünyanın dört bir yanında insanlar ‘Koronavirüs ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Neredeyse bir yıldır evlerine kapan milyonlar salgının ne zaman noktalanacağını merak ediyor. Konu hakkında koronavirüs aşını bulan Biontech şirketinin CEO'si Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısı yan etki yapar?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu?

Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin aşının üç hafta arayla iki doz olarak uygulandığını belirtti. Şahin bu kış mevsimin zor geçeceğini ancak gelecek kış hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti.

Her şeyin normal gitmesi durumunda aşının yılsonunda dağıtılmaya başlayacağını belirten Şahin, aşının yan etkilerinin son derece hafif olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar yapılan testlerde aşının yapıldığı yerde birkaç günlük ağrı ve bazı deneklerde birkaç gün ateş görüldüğünü söyledi.