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Gündem Koronavirüs aşısı hiçbir işe yaramayabilir! Tehlikeli gelişme
Gündem

Koronavirüs aşısı hiçbir işe yaramayabilir! Tehlikeli gelişme

Dünya genelinde birçok ülke aşı çalışmalarına devam ederken korkutan haber Fransa’dan geldi. Fransa’da yapılan çalışmalarda 7 farkı koronavirüs mutasyonu keşfedildi. Mutasyon virüs aşının etkilerini de azaltacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:11:00 -
Koronavirüs aşısı hiçbir işe yaramayabilir! Tehlikeli gelişme

Çin’de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkelere büyük zararlar verirken,  bu hasarları en aza indirmek için yoğun çaba harcanıyor. Bu çabalar ise Fransa’dan gelen korkutucu haberle çalkalandı. Yeni keşfedilen koronavirüs mutasyonları aşı çalışmalarını tehlikeye attı.

IHU Mediterranee Infection hastaseni yöneticisi koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme ortaya attı. IHU Mediterranee Infection hastanesinin enfeksiyon rahatsızlıkları uzmanlarının yaz süresince icra ettikleri koronavirüs testlerinden elde ettikleri sonuçlarda yedi değişik yeni koronavirüs türü tespit ettikleri açıklandı.

“Fransa’ya Kuzey Afrika’dan Taşındı”

Fransa’nın karantina tedbirlerini gevşetmesinin arkasından haziran ayında Kuzey Afrika’dan ülkeye giriş meydana getiren insanların taşımış olduğu yeni bir mutant koronavirüs türü olduğunu belirten mikrobiyolog Raoult, bu türün yok olmasının arkasından yeni türlerin ortaya çıktığını anlatım etti.

“Koronavirüsün ilk formunun oldukça bozulmuş versiyonu”

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türlerinin daha azca ölümcül bulunduğunu öne devam eden Raoult, “Elimizde bulunan mutasyon türleri, virüsün ilk formunun fazlaca bozulmuş versiyonlarıdır. En azından bizim izlenimimiz bu yönde.” diye konuştu.

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