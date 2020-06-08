Koronavirüs aşısı dedi! 3 kızına kadın sünneti yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle genç kızlar babalarına inanıp aşı yaptırmayı kabul etti. Fakat babanın anlaştığı doktor, kızları anestezi ile uyutarak kadın sünneti yaptı. Şiddetli bir sancı ile uyanan çocuklar, bu durumu babalarından boşanan annelerine anlattı. Anne de en kısa zamanda durumu polise bildirip şikayette bulundu.

Tıbbi olmayan nedenlerle üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılması anlamına gelen kadın sünneti veya kadın genital mutilasyonu, Mısır'da çok yaygın olsa da 2016'dan beri yasak.

Yasalar, uygulamayı yapan doktorlara yedi, uygulatanlara ise üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Mısır'da yasağa rağmen kadın sünneti yaygın

Mısır'da kadın sünneti özellikle kırsalda hala yaygın olan bir ritüel. Kadın hakları savunucuları, yargının söz konusu yasağı uygulamada eksik kaldığında dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar kimseye ceza verilmemesinden yakınan kadın hakları savunucuları adli makamların konuyu ciddiye almasını istiyor.

Mısır hükümetinin 2015'te yaptırdığı bir araştırmaya göre, 15 ila 49 yaşlarındaki Mısırlı kadınların yaklaşık yüzde 87'si kadın sünnetine maruz kaldı.

Mısırlıların bir kısmı, uygulamanın "kadının namusunu korumanın" bir yolu ve "dinin gerekliliği" olduğuna inanıyor.

Kadın sünneti nedir?

Kadın Genital Mütilasyonu (KGM) olarak da bilinen kadın sünneti, genital bölgedeki klitorisin kısmen ya da tamamen kesilmesiyle gerçekleşiyor. Kadının cinsel organının dikilmesi, sinirsel yoğunluğun fazla olan kısımlarının alınarak cinsel hazzın yok edilmesine sebep olan bu işlemle kadının "sadakati ve bekaretinin" güvence altına alındığına inanılıyor.

Kültürel ritüel olarak bugün hala devam kadın sünneti, uluslararası sağlık örgütlerinin ve sağlık derneklerinin uyarılarına rağmen yapılmaya devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, birçok kadında kalıcı hasara ve ölümlere kadar varan sonuçları sebebiyle uygulamayı ‘genital sakatlama’ olarak tanımlıyor.