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Korona Virüs

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Herkese koronavirüs aşısı yapılacak mı? Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri milyonlarca kişi bu hastalığa karşı aşı ve ilaç çalışmalarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi zaman zaman internette “Koronavirüs aşısı bulundu mu?” , “Koranavirüs aşısı son durum?” , “Koronavirüs aşısı bu sene çıkar mı?” , “Koronavirüs aşısı sonbaharda yaptırılacak mı?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, koronoavirüs aşısı bulundu mu?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 09:33:00 -
Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Son dönemde algının yeni merkezi konumunda Brezilya, Meksika ve Hindistan yer alıyor. Ülkemizde ise günlük vaka sayısı 900’lerde vefatlar ise 16-20 gibi rakamlarda değişiyor. Elbette bu rakamların her biri bir can. Bu sebeple bir kayıp bile yürekleri yakıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ilk aşı çalışmaları Çin’de başladı. Ardından Almanya, İngiltere, Rusya ve ABD gibi pek çok ülkede aşı ve ilaç çalışması başlatıldı. Son dönemde aşılarla ilgili olumlu haberler geliyor. Özellikle iki aşıda son aşamaya gelindiği ve şimdiye kadar tüm testlerin olumlu olduğu bilgisi gelecek adına umut verici oldu. Peki, aşı ne zaman kullanılmaya başlar.

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan koronavirüse karşı aşı çalışmalarında iyi ilerlemeler olduğunu belirtti. Ancak Ryan, 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadesini kullandı.

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